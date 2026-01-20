Eventi e scadenze del 20 gennaio 2026

Martedì 20/01/2026

3M

B&C Speakers

Netflix

U.S. Bancorp

United Airlines Holdings

(Teleborsa) -- Manifestazione internazionale dedicata all'oreficeria, alla gioielleria e all'orologeria organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza, con oltre 1.300 brand espositori. Evento di riferimento per la Community orafa, che riunisce l’intera filiera produttiva insieme a buyer internazionali, giornalisti e opinion leader- Fiera di Rimini - 47ª edizione della manifestazione leader nel settore foodservice, dedicata a gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, bakery e pizza, con oltre 1.300 espositori da 45 Paesi, in 138 mila mq di esposizione. Il salone offrirà una panoramica completa, dai prodotti, ingredienti e servizi alle attrezzature, arredi e soluzioni di packaging. Organizzata da Italian Exhibition Group, unisce eccellenze manifatturiere Made in Italy, tecnologie avanzate e mercati globali- Milano Moda - Fashion Week Uomo dedicata alle collezioni Autunno/Inverno 2026-27 e organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). Eventi, sfilate e collezioni che detteranno le nuove linee di tendenza della moda maschile- Al 56° meeting annuale del World Economic Forum di Davos che avrà come tema "A Spirit of Dialogue", si riuniranno i leader mondiali di governi, imprese, società civile e mondo accademico per partecipare a discussioni orientate al futuro volte ad affrontare le questioni globali e a definire le priorità. L'appello a un'audace azione collettiva rende l'incontro particolarmente rilevante- Centro Congressi Auditorium della Tecnica, Roma - Evento organizzato dal programma RESTART, il Partenariato esteso sulle telecomunicazioni del futuro finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell'ambito del PNRR. Interverranno, tra gli altri, i ministri Urso e Pichetto Fratin, i Presidenti di AGCOM, della Fondazione RESTART, di Arel, i DG di Asstel e AGID, interviste ai CEO di TIM, Iliad Italia, Fastweb + Vodafone, Open Fiber e Wind Tre, al DG di Inwit- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Ryanair terrà due conferenze stampa che si svolgeranno rispettivamente alle ore 8:45 presso Hotel Sanpi a Milano e alle ore 12:30 presso Rose Garden Hotel a Roma. Interverrà Eddie Wilson, CEO di Ryanair- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos10:30 -- Sede ANCE, Roma - Presentazione dei i dati e delle analisi dell'Osservatorio congiunturale ANCE sull'industria delle costruzioni. Interverranno, tra gli altri, Flavio Monosilio (direttore Centro Studi ANCE), Federica Brancaccio (Presidente ANCE), Davide Ciferri (responsabile Unità di missione PNRR – Ministero delle Infrastrutture) e Renato Loiero (consigliere per le Politiche di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri)10:30 -- Roma - Il vicepremier e ministro Matteo Salvini sarà presente al sopralluogo tecnico presso il cantiere legato ad interventi di riqualificazione del comparto R5 del piano di zona di Tor Bella Monaca, finanziato nell'ambito del Pinqua (via dell'Archeologia, 74)11:00 -- Torino - Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla cerimonia per il 430° anniversario della Fondazione Ufficio Pio e della Compagnia di San Paolo11:00 -- Cittadella della Carità di Caritas Roma - Intesa Sanpaolo e Caritas Italiana a supporto delle Diocesi a sostegno degli IPM italiani. Durante l'incontro verranno presentati i risultati del programma "Giustizia con Misericordia", che ha coinvolto decine di Caritas diocesane e migliaia di detenuti e familiari in tutta Italia. Verrà illustrato anche il nuovo progetto per gli Istituti Penali per Minorenni (IPM) nel biennio 2025-2026, mirato a potenziare percorsi educativi, formativi e di reinserimento per minori e giovani in ambito penale14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione dell'amministratore delegato e direttore generale dell'Enel, Flavio Cattaneo15:00 -- Il roadshow nazionale di organizzato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Confindustria, fa tappa a Bari, con focus su transizione ecologica, innovazione, rilancio del Mezzogiorno, imprenditoria giovanile, internazionalizzazione e abitare sostenibile. Partecipa Angelo Camilli, Vice Presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo