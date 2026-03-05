Milano 16:26
44.841 -1,09%
Nasdaq 16:26
24.985 -0,43%
Dow Jones 16:26
48.135 -1,24%
Londra 16:26
10.474 -0,89%
Francoforte 16:25
23.953 -1,04%

New York: United Airlines Holdings scende verso 95,49 USD

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
New York: United Airlines Holdings scende verso 95,49 USD
Retrocede molto la holding di compagnie aeree, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,98%.
Condividi
```