New York: in calo IBM

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la "Big Blue", che mostra un decremento del 3,24%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IBM, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve dell'azienda di Armonk è in rafforzamento con area di resistenza vista a 299,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 293,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 305,6.

