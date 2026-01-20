New York: in calo IBM

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la "Big Blue"
, che mostra un decremento del 3,24%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IBM
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve dell'azienda di Armonk
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 299,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 293,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 305,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)