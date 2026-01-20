Milano 13:17
44.533 -1,47%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:17
10.088 -1,05%
Francoforte 13:17
24.565 -1,58%

Parigi: andamento negativo per Hermes

Migliori e peggiori
Parigi: andamento negativo per Hermes
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la maison di moda francese, che presenta una flessione del 2,32% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Hermes rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Hermes mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2.046,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2.091,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2.028,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```