Parigi: andamento negativo per Hermes

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la maison di moda francese
, che presenta una flessione del 2,32% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Hermes
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Hermes
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2.046,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2.091,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2.028,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)