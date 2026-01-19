Milano 17:35
Parigi: calo per Hermes

(Teleborsa) - Ribasso per la maison di moda francese, che presenta una flessione del 2,97%.

L'andamento di Hermes nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Hermes. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Hermes evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2.147 Euro. Primo supporto a 2.104. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2.083.

