Parigi: calo per Hermes

(Teleborsa) - Ribasso per la maison di moda francese
, che presenta una flessione del 2,97%.
L'andamento di Hermes
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Hermes
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Hermes
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2.147 Euro. Primo supporto a 2.104. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2.083.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)