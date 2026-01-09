Parigi: scambi in positivo per Hermes

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la maison di moda francese
, in guadagno del 2,57% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Hermes
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,3%, rispetto a +1,69% dell'indice di Parigi
).
Le implicazioni di breve periodo di Hermes
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2.210 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 2.160. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2.260.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)