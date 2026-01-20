Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 20:02
25.063 -1,83%
Dow Jones 20:02
48.534 -1,67%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

Piazza Affari: perdite consistenti per il comparto telecomunicazioni in Italia

Giornata da dimenticare per l'indice del settore telecomunicazioni, che retrocede a 11.660,69 punti, ritracciando del 2,67%.
