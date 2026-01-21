Milano 10:42
44.441 -0,61%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:42
10.129 +0,02%
Francoforte 10:42
24.601 -0,41%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 20/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio

Ribasso scomposto per il maggiore indice americano, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,06% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'S&P 500, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6.741,2. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6.908,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6.685,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
