Milano 10:45
44.413 -0,67%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:45
10.130 +0,03%
Francoforte 10:45
24.584 -0,48%

Francoforte: brillante l'andamento di Aurubis

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Aurubis
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore tedesco di rame, che tratta in utile del 2,36% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aurubis rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve della big europea del rame è in rafforzamento con area di resistenza vista a 152,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 150,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 154,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```