Francoforte: scambi negativi per Aurubis

(Teleborsa) - Rosso per il produttore tedesco di rame
, che sta segnando un calo dell'1,82%.
Il movimento di Aurubis
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Germany MDAX
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico della big europea del rame
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 130,5 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 128,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 132,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)