Milano 14:00
45.445 -0,25%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:00
10.016 -0,32%
Francoforte 14:00
25.042 -0,32%

Francoforte: scambi negativi per Aurubis

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Aurubis
(Teleborsa) - Rosso per il produttore tedesco di rame, che sta segnando un calo dell'1,82%.

Il movimento di Aurubis, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Germany MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico della big europea del rame è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 130,5 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 128,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 132,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```