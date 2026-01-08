Francoforte: scambi negativi per Aurubis

produttore tedesco di rame

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo dell'1,82%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo status tecnico dellaè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 130,5 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 128,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 132,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)