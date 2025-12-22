Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:16
25.447 +0,40%
Dow Jones 21:16
48.380 +0,51%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Francoforte: brillante l'andamento di Aurubis

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore tedesco di rame, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,37%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Aurubis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,87%, rispetto a +1,19% del Germany MDAX).


Tecnicamente, la big europea del rame è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 123,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 120,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 127.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
