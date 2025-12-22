Francoforte: brillante l'andamento di Aurubis

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore tedesco di rame
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,37%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Aurubis
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,87%, rispetto a +1,19% del Germany MDAX
).
Tecnicamente, la big europea del rame
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 123,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 120,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 127.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)