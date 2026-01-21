Milano 10:46
Francoforte: i venditori si accaniscono su Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Pressione su Redcare Pharmacy N.V, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,87%.

Lo scenario su base settimanale di Redcare Pharmacy N.V rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Redcare Pharmacy N.V, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 55,3 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 60,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 53.

