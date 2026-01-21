Francoforte: i venditori si accaniscono su Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Pressione su Redcare Pharmacy N.V
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,87%.
Lo scenario su base settimanale di Redcare Pharmacy N.V
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Redcare Pharmacy N.V
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 55,3 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 60,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)