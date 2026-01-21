Milano 14:24
Londra: scambi al rialzo per Beazley
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società assicurativa inglese, che avanza bene del 2,31%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Beazley evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Beazley rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 11,66 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 11,34. L'equilibrata forza rialzista di Beazley è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 11,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
