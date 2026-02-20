Milano 11:10
46.249 +0,99%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 11:10
10.704 +0,72%
Francoforte 11:10
25.120 +0,30%

Londra: scambi al rialzo per Burberry

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Burberry
Avanza la maison del lusso inglese, che guadagna bene, con una variazione del 2,43%.
Condividi
```