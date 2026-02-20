Milano
11:10
46.249
+0,99%
Nasdaq
19-feb
24.797
0,00%
Dow Jones
19-feb
49.395
-0,54%
Londra
11:10
10.704
+0,72%
Francoforte
11:10
25.120
+0,30%
Venerdì 20 Febbraio 2026, ore 11.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: scambi al rialzo per Burberry
Londra: scambi al rialzo per Burberry
Migliori e peggiori
,
In breve
20 febbraio 2026 - 09.50
Avanza la
maison del lusso inglese
, che guadagna bene, con una variazione del 2,43%.
Condividi
Leggi anche
Londra: Burberry in rally
Londra: rosso per Burberry
Londra: giornata depressa per Burberry
Londra: balza in avanti Burberry
Titoli e Indici
Burberry
+2,98%
Altre notizie
Londra: scambi in positivo per Burberry
Londra: si concentrano le vendite su Burberry
Londra: rosso per Burberry
Londra: pioggia di acquisti su Burberry
Londra: movimento negativo per Burberry
Londra: calo per Burberry
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto