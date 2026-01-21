New York: andamento rialzista per American Express

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il famoso gruppo delle carte di credito
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a American Express
rispetto all'indice di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il gruppo delle carte di credito
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 354,2 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 361,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 349,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)