Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 20:27
25.113 +0,50%
Dow Jones 20:27
48.798 +0,64%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

New York: andamento rialzista per American Express

Migliori e peggiori
New York: andamento rialzista per American Express
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il famoso gruppo delle carte di credito, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a American Express rispetto all'indice di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il gruppo delle carte di credito, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 354,2 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 361,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 349,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```