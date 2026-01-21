Milano 17:35
Migliori e peggiori
New York: in calo Axon Enterprise
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, in flessione del 2,98% sui valori precedenti.

L'andamento di Axon Enterprise nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Axon Enterprise. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 625,7 USD. Primo supporto visto a 588,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 575.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
