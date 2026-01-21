New York: in calo Axon Enterprise

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, in flessione del 2,98% sui valori precedenti.
L'andamento di Axon Enterprise
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Axon Enterprise
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 625,7 USD. Primo supporto visto a 588,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 575.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)