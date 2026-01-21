Milano 17:35
New York: Intel in rally

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il principale produttore di chip, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,93%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intel evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dei semiconduttori rispetto all'indice.


Tecnicamente, Intel è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53,01 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 50,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 55,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
