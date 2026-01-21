New York: Intel in rally

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il principale produttore di chip
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,93%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intel
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dei semiconduttori
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Intel
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53,01 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 50,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 55,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)