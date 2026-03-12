New York: nuovo spunto rialzista per Palantir Technologies
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che avanza bene del 2,22%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Palantir Technologies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,16%, rispetto a -1,83% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Palantir Technologies. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Palantir Technologies evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 156,9 USD. Primo supporto a 152. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 149.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
