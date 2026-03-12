New York: nuovo spunto rialzista per Palantir Technologies

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , che avanza bene del 2,22%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Palantir Technologies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,16%, rispetto a -1,83% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Palantir Technologies . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Palantir Technologies evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 156,9 USD. Primo supporto a 152. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 149.



