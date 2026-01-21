Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 20:29
25.302 +1,26%
Dow Jones 20:29
49.082 +1,22%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

New York: nuovo spunto rialzista per United Health

New York: nuovo spunto rialzista per United Health
Balza in avanti la big delle assicurazioni sanitarie, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,20%.
