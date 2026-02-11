New York: scambi in positivo per United Health

(Teleborsa) - Seduta positiva per la big delle assicurazioni sanitarie
, che avanza bene del 2,25%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Health
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico dell'assicuratore sanitario
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 272,9 USD con area di resistenza individuata a quota 282,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 266,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)