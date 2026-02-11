Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 21:48
25.226 +0,39%
Dow Jones 21:48
50.134 -0,11%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

New York: scambi in positivo per United Health

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la big delle assicurazioni sanitarie, che avanza bene del 2,25%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Health, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico dell'assicuratore sanitario mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 272,9 USD con area di resistenza individuata a quota 282,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 266,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
