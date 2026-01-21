Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 17:37
25.230 +0,97%
Dow Jones 17:37
48.879 +0,81%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

New York: performance negativa per Axon Enterprise

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Axon Enterprise
Composto ribasso per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, in flessione del 2,98% sui valori precedenti.
Condividi
```