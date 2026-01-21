New York: risultato positivo per United Health

(Teleborsa) - Scambia in profit la big delle assicurazioni sanitarie
, che lievita del 2,20%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che United Health
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,58%, rispetto a -0,84% dell'indice americano
).
L'andamento di breve periodo dell'assicuratore sanitario
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 349,4 USD e supporto a 340,5. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 358,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)