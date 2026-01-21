New York: risultato positivo per United Health

big delle assicurazioni sanitarie

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,20%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,58%, rispetto a -0,84% dell').L'andamento di breve periodo dell'mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 349,4 USD e supporto a 340,5. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 358,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)