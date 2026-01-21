Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 20:30
25.300 +1,25%
Dow Jones 20:30
49.075 +1,21%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

New York: risultato positivo per United Health

Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per United Health
(Teleborsa) - Scambia in profit la big delle assicurazioni sanitarie, che lievita del 2,20%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che United Health mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,58%, rispetto a -0,84% dell'indice americano).


L'andamento di breve periodo dell'assicuratore sanitario mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 349,4 USD e supporto a 340,5. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 358,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
