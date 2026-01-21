New York: scambi in positivo per Goldman Sachs

banca d'affari americana

Dow Jones

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 972,2 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 950,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 935,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)