Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 17:37
25.230 +0,97%
Dow Jones 17:37
48.879 +0,81%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

New York: seduta euforica per ARM Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista la società tech inglese che progetta chip, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,74%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che ARM Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,08%, rispetto a -2,19% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo status tecnico di medio periodo di ARM Holdings ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 117,4 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 122,6, mentre il primo supporto è stimato a 112,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
