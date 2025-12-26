Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 17:48
25.665 +0,03%
Dow Jones 17:48
48.642 -0,18%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

New York: positiva la giornata per PDD Holdings

Seduta vivace oggi per la società di commercio globale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,14%.
