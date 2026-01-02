New York: in bella mostra ARM Holdings

società tech inglese che progetta chip

Nasdaq 100

ARM Holdings

indice dei titoli tecnologici USA

ARM Holdings

(Teleborsa) - Protagonista la, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,70%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,58%, rispetto a -2,17% dell').Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 113,5 USD con prima area di resistenza vista a 116,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 111,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)