New York: in bella mostra ARM Holdings

(Teleborsa) - Protagonista la società tech inglese che progetta chip
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,70%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che ARM Holdings
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,58%, rispetto a -2,17% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo scenario di breve periodo di ARM Holdings
evidenzia un declino dei corsi verso area 113,5 USD con prima area di resistenza vista a 116,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 111,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)