Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 20:26
25.216 -0,14%
Dow Jones 20:26
48.316 +0,53%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

New York: in bella mostra ARM Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista la società tech inglese che progetta chip, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,70%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che ARM Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,58%, rispetto a -2,17% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo scenario di breve periodo di ARM Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 113,5 USD con prima area di resistenza vista a 116,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 111,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
