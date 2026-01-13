Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 22:00
25.742 -0,18%
Dow Jones 22:01
49.192 -0,80%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

New York: performance negativa per ARM Holdings

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per ARM Holdings
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società tech inglese che progetta chip, con una flessione del 3,70%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di ARM Holdings rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di ARM Holdings segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 104,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 110,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 102,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```