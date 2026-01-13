New York: performance negativa per ARM Holdings

società tech inglese che progetta chip

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 3,70%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 104,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 110,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 102,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)