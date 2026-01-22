Eventi e scadenze del 22 gennaio 2026

Giovedì 22/01/2026

Abbott Laboratories

Alcoa

American Airlines

General Electric

Grifal

Intel

Procter & Gamble

(Teleborsa) -- Al 56° meeting annuale del World Economic Forum di Davos che avrà come tema "A Spirit of Dialogue", si riuniranno i leader mondiali di governi, imprese, società civile e mondo accademico per partecipare a discussioni orientate al futuro volte ad affrontare le questioni globali e a definire le priorità. L'appello a un'audace azione collettiva rende l'incontro particolarmente rilevante- Sede Mediobanca, Milano - Ottava edizione della Italian Mid Cap Conference organizzata da Mediobanca, che riunisce investitori istituzionali e principali società quotate italiane di media capitalizzazione per discutere le prospettive economiche e le opportunità di investimento nel settore Mid Cap italiano- Università Bocconi, Milano - Terza edizione del Festival Internazionale sull'Intelligenza Artificiale "Empowering the Agentic Era". Organizzato da WMF-We Make Future, riunisce i massimi esperti internazionali e startup AI, Big Tech, aziende leader e investitori, per due giorni focalizzati su nuove connessioni di business e formazione tecnica- Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni a Lefkosia- Centro Fieristico IFEMA, Madrid - La Fiera Internazionale del Turismo di Madrid è l'evento di riferimento nel settore turistico e la principale fiera per i mercati internazionali inbound e outbound, il global hub per i professionisti del turismo e la piattaforma di business più grande del settore. Partecipa ITA Airways che sarà presente con il proprio stand- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Inizia la riunione di politica monetaria08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:00 -- "The Mall", Milano - Incontro con Vincent Albasini, Amministratore Delegato di Alayan (società del Gruppo TESYA), dedicato ai risultati raggiunti e alle prospettive di crescita, tra cui i principali highlights del FY 2025 e il Piano Industriale 2026-2028, obiettivi di business, investimenti e strategie di sviluppo, con focus sulle prospettive del noleggio in Italia, benefici per il sistema economico, impatti ambientali e sostenibilità09:15 -- Centro Svizzero di via Palestro, Milano - Il Forum sarà intitolato "Instabilità geopolitica e tensioni economiche e commerciali. Rischi, nuove opportunità ed effetti sui Board" e sarà focalizzato sui temi della governance e dell'impresa. Tra gli interventi, il Sottosegretario di Stato Freni, i presidenti di Nedcommunity, Anima Holding, Enea, Assonime, Mediolanum, Generali, Eni e PwC Italia, il Managing Director Head of BlackRock Italia e il DG di Assogestioni09:30 -- Aula de Carli, campus Bovisa, Milano - Convegno Finale dell'Osservatorio Blockchain & Web3. Durante l'evento verranno illustrati i principali trend di utilizzo delle tecnologie blockchain, il livello di adozione di aziende e istituzioni pubbliche a livello globale, la quantificazione del mercato italiano delle soluzioni blockchain e le opportunità trasformative del web3 nel business14:00 -- NH Collection Milano CityLife Hotel - Seconda edizione della conferenza dal titolo "Powering Italy with innovation, resilience and next-generation energy trading", organizzata da Verdian e Green Horse Advisory, per esplorare l'evoluzione delle infrastrutture energetiche in Italia, il ruolo delle BESS su scala industriale e dello stoccaggio a lunga durata- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo