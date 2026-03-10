Milano 13:28
44.887 +1,96%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:28
10.385 +1,32%
Francoforte 13:28
23.845 +1,86%

A Londra, forte ascesa per Anglo American

Effervescente la società mineraria, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,67%.
