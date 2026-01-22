Intel e la cura Lip-Bu Tan: titolo in rally in vista dei risultati

(Teleborsa) - Il titolo Intel
ha messo a segno un balzo spettacolare a Wall Street, spingendosi ai livelli più alti degli ultimi anni, attirando l’attenzione degli investitori, in vista della relazione trimestrale
in arrivo stasera dopo la chiusura del mercato americano.
La scintilla è arrivata dal cuore tecnologico dell’azienda: i nuovi processori per server, protagonisti di una domanda in forte crescita grazie alla corsa globale all’infrastruttura per l’intelligenza artificiale
. Gli addetti ai lavori parlano di un mercato affamato, capace di assorbire l’intera produzione prevista per l’anno, e questo ha alimentato un’ondata di ottimismo
che ha travolto il titolo.
A rafforzare il quadro c’è la trasformazione della divisione fonderia
(produzione di metalli fusi), che inizia finalmente a mostrare segnali di trazione. La tecnologia 18A, fiore all’occhiello della nuova Intel, viene paragonata ai processi più avanzati dei giganti asiatici, e questo ha attirato l’attenzione non solo del mercato, ma anche del governo statunitense, diventato uno dei principali sostenitori dell’azienda.
Il sostegno pubblico non è l’unico elemento strategico: partner come Nvidia
hanno rafforzato la loro presenza nel capitale, con un investimento di 5 miliardi di dollari, guardando Intel come un attore destinato a tornare protagonista. Le collaborazioni mirano a integrare CPU Intel e chip AI Nvidia, un’alleanza che potrebbe ridefinire gli equilibri del settore.
Il nuovo CEO, Lip-Bu Tan
, ha accelerato la metamorfosi interna: tagli ai costi, riorganizzazione riorganizzazione della struttura dirigenziale e una strategia più aggressiva per riconquistare terreno in un settore dominato dalla forte concorrenza. La sua impronta si riflette nella rinnovata fiducia degli investitori.
Le previsioni per i risultati trimestrali restano miste: il fatturato
complessivo potrebbe mostrare un calo a 13,4 miliardi di dollari, ma il segmento data center e AI è proiettato verso una crescita robusta a doppia cifra.
Il rally non ha coinvolto solo Intel: l’intero comparto dei semiconduttori ha beneficiato dell’ondata di entusiasmo, con AMD
e Micron
in forte rialzo. Un segnale che il settore, sospinto dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale, sta vivendo un momento di espansione che potrebbe ridefinire gli equilibri tecnologici globali.