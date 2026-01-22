Londra: balza in avanti BT Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni
, che tratta in utile del 2,58% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BT Group
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di BT Group
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,905 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,858. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,952.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)