New York: andamento rialzista per Salesforce

(Teleborsa) - Bene il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, con un rialzo del 2,63%.
La tendenza ad una settimana di Salesforce
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Salesforce
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 223,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 229,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 218,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)