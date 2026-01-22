Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 19:52
25.553 +0,89%
Dow Jones 19:52
49.511 +0,88%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

New York: andamento rialzista per Salesforce

Migliori e peggiori
New York: andamento rialzista per Salesforce
(Teleborsa) - Bene il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, con un rialzo del 2,63%.

La tendenza ad una settimana di Salesforce è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Salesforce mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 223,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 229,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 218,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```