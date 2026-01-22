New York: i venditori si accaniscono su Abbott Laboratories

produttore di prodotti farmaceutici e medici

Abbott Laboratories

Abbott Laboratories

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,40% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 107,9 USD con tetto rappresentato dall'area 116,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 102,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)