New York: i venditori si accaniscono su Abbott Laboratories

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di prodotti farmaceutici e medici
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,40% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Abbott Laboratories
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Abbott Laboratories
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 107,9 USD con tetto rappresentato dall'area 116,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 102,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)