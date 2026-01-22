Abbott, avvio in forte calo su ricavi trimestrali inferiori alle previsioni

(Teleborsa) - Avvio di seduta in forte calo
a Wall Street Abbott Laboratories
dopo avere riportato utili del quarto trimestre in linea con le aspettative ma ricavi inferiori alle previsioni.
L’azienda sanitaria ha registrato un utile per azione rettificato
di 1,50 dollari nel trimestre, in linea con le stime degli analisti, mentre i ricavi
sono stati di 11,46 miliardi, al di sotto del consenso di 11,8 miliardi. Le vendite totali
sono aumentate del 4,4% su base reported e del 3,0% su base organica. Escludendo le vendite relative ai test COVID-19, la crescita organica è stata del 3,8% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.
Il segmento Dispositivi Medici
è stato un punto di forza, con vendite in aumento del 12,3% su base reported a 5,68 miliardi. Le vendite della divisione Nutrizione
sono diminuite dell’8,9% a 1,94 miliardi. Le vendite del segmento Diagnostica
sono diminuite del 2,5% a 2,46 miliardi, influenzate dalla minore domanda di test COVID-19.
Al calo del titolo ha contribuito una guidance per il primo trimestre 2026
inferiore alle aspettative. Abbott prevede infatti un EPS rettificato compreso tra 1,12 e 1,18 dollari rispetto al consenso degli analisti di 1,20 dollari.
Per l’intero anno 2026
, Abbott stima una crescita organica delle vendite del 6,5%-7,5% e un EPS rettificato tra 5,55 e 5,80 dollari, che rappresenta una crescita del 10% al punto medio e supera il consenso degli analisti di 5,17 dollari.
"Nel 2025, abbiamo ampliato i margini e raggiunto una crescita dell’utile per azione a due cifre, la nostra pipeline di nuovi prodotti è stata altamente produttiva e abbiamo compiuto importanti passi strategici per plasmare l’azienda per il futuro," ha dichiarato Robert B. Ford, presidente e amministratore delegato di Abbott
. "Siamo ben posizionati per una crescita accelerata nel 2026."