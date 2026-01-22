Abbott, avvio in forte calo su ricavi trimestrali inferiori alle previsioni

Abbott Laboratories

(Teleborsa) -a Wall Streetdopo avere riportato utili del quarto trimestre in linea con le aspettative ma ricavi inferiori alle previsioni.L’azienda sanitaria ha registrato undi 1,50 dollari nel trimestre, in linea con le stime degli analisti, mentre isono stati di 11,46 miliardi, al di sotto del consenso di 11,8 miliardi. Lesono aumentate del 4,4% su base reported e del 3,0% su base organica. Escludendo le vendite relative ai test COVID-19, la crescita organica è stata del 3,8% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.Il segmentoè stato un punto di forza, con vendite in aumento del 12,3% su base reported a 5,68 miliardi. Le vendite della divisionesono diminuite dell’8,9% a 1,94 miliardi. Le vendite del segmentosono diminuite del 2,5% a 2,46 miliardi, influenzate dalla minore domanda di test COVID-19.Al calo del titolo ha contribuito unainferiore alle aspettative. Abbott prevede infatti un EPS rettificato compreso tra 1,12 e 1,18 dollari rispetto al consenso degli analisti di 1,20 dollari.Per l’, Abbott stima una crescita organica delle vendite del 6,5%-7,5% e un EPS rettificato tra 5,55 e 5,80 dollari, che rappresenta una crescita del 10% al punto medio e supera il consenso degli analisti di 5,17 dollari."Nel 2025, abbiamo ampliato i margini e raggiunto una crescita dell’utile per azione a due cifre, la nostra pipeline di nuovi prodotti è stata altamente produttiva e abbiamo compiuto importanti passi strategici per plasmare l’azienda per il futuro," ha dichiarato. "Siamo ben posizionati per una crescita accelerata nel 2026."