Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:40
25.797 +0,61%
Dow Jones 18:40
49.361 -0,21%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

New York: i venditori si accaniscono su Western Digital

Ribasso per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che tratta in perdita del 9,22% sui valori precedenti.
