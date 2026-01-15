Milano
Giovedì 15 Gennaio 2026, ore 17.16
New York: i venditori si accaniscono su Boston Scientific
Migliori e peggiori
,
In breve
15 gennaio 2026 - 16.10
Ribasso scomposto per la
società che sviluppa apparecchi biomedici
, che esibisce una perdita secca del 4,42% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Boston Scientific
-4,56%
