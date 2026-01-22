Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 19:53
25.545 +0,86%
Dow Jones 19:53
49.500 +0,86%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

New York: si concentrano le vendite su Merck

(Teleborsa) - Pressione sulla società chimico-farmaceutica, che tratta con una perdita del 2,03%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Merck rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Merck rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 110,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 108. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 113.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
