New York: si concentrano le vendite su Merck

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 2,03%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 110,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 108. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 113.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)