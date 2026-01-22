New York: si concentrano le vendite su Merck

(Teleborsa) - Pressione sulla società chimico-farmaceutica
, che tratta con una perdita del 2,03%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di Merck
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Merck
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 110,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 108. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 113.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)