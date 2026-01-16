Milano 17:35
New York: calo per Merck

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società chimico-farmaceutica, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.

L'andamento di Merck nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Merck è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 110,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 108. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 112,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
