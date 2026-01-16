New York: calo per Merck

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società chimico-farmaceutica
, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.
L'andamento di Merck
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di Merck
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 110,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 108. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 112,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)