New York: nuovo spunto rialzista per Merck

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società chimico-farmaceutica, che avanza bene del 2,46%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Merck più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 112,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 110,3. L'equilibrata forza rialzista di Merck è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 114,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
