New York: positiva la giornata per Merck

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società chimico-farmaceutica, in guadagno del 2,40% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Merck rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Merck rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 110,9 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 108,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 113,4.

