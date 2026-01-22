Milano 11:37
Parigi: brillante l'andamento di Michelin
(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dei pneumatici, che avanza bene del 3,10%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Michelin più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico della big dei pneumatici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,67 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,96. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,38.

