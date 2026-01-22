Parigi: brillante l'andamento di Michelin

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dei pneumatici
, che avanza bene del 3,10%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Michelin
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della big dei pneumatici
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,67 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,96. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)