Milano 9:42
44.838 +0,79%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 9:42
10.216 +0,77%
24.851 +1,18%

Borsa: Brillante Parigi in avvio (+1,17%)

Il CAC40 inizia a scambiare a 8.163,56 punti

Bene l'indice di Parigi, con un progresso dell'1,17%, dopo aver aperto a 8.163,56.
