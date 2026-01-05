Milano 15:06
45.692 +0,70%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:06
9.975 +0,24%
Francoforte 15:06
24.721 +0,74%

Parigi: Thales, quotazioni alle stelle

Brillante rialzo per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,47%.
