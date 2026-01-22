Parigi: scambi al rialzo per Veolia Environnement

società di servizi francese

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,45%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,77%, rispetto a -2,11% dell').Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 29,74 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 30,32. Il peggioramento dell'è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 29,37.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)