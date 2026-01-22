Milano 11:37
44.943 +1,02%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 11:37
10.207 +0,68%
Francoforte 11:37
24.870 +1,26%

Parigi: scambi al rialzo per Veolia Environnement

Migliori e peggiori
Parigi: scambi al rialzo per Veolia Environnement
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di servizi francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,45%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Veolia Environnement mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,77%, rispetto a -2,11% dell'indice di Parigi).


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 29,74 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 30,32. Il peggioramento dell'utility francese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 29,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```