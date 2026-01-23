Milano 14:15
44.772 -0,71%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 14:15
10.163 +0,13%
Francoforte 14:15
24.882 +0,10%

Parigi: risultato positivo per Thales

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per Thales
Seduta positiva per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che avanza bene dell'1,95%.
Condividi
```