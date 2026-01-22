Tecnologia e mercati nel 2026: la view di Pictet su innovazioni e valutazioni

(Teleborsa) - Il 2026 sarà un anno cruciale per il settore tecnologico
, che dovrà dimostrare di saper "generare valore economico concreto e duraturo"
, nell'ambito di "un contesto macroeconomico caratterizzato da crescita più selettiva, politiche monetarie meno accomodanti e maggiore sensibilità alle valutazioni". E' quanto emerge da una analisi di Francesco Pighini
, gestore del fondo Pictet-Robotics di Pictet Asset Management
.Quali innovazioni?
Oggi, alcune tecnologie si stanno diffondendo più rapidamente che mai in tutti i settori industriali. Una di queste è la Digital Twin
, che ha preso piede nel settore industriale, anche nell'ambito delle PMI, per ridurre i tempi di inattività, ottimizzare i processi e tagliare i costi.
Un'altra innovazione rivoluzionaria è la guida autonoma
, che potrebbe rivelarsi una delle scoperte più significative della nostra epoca, con un mercato potenziale (per autovetture, trasporto merci, logistica, trasporti pubblici, agricoltura e autocarri) di 1,2 trilioni di dollari entro il 2040
. I veicoli autonomi stanno attualmente crescendo a un ritmo superiore al 40% all'anno sia in Cina che negli Stati Uniti.
L'ultima grande innovazione è l'IA Agentic
, una rivoluzione radicale delle operazioni aziendali che investe dati e lavoro ed è paragonabile per impatto a come l'IA generativa ha trasformato il mercato consumer. Valutazioni non eccessive
Recentemente si è parlato molto della possibile esistenza di una bolla speculativa
, alimentata dalle straordinarie performance e dalle valutazioni elevatissime di alcune società, come Nvidia
, Apple
e altre società coinvolte nello sviluppo dell'intelligenza Artificiale.
Il dibattito sul rischio di eccessi valutativi
- sottolinea l'esperto di Pictet - "rimane aperto
, ma va letto in modo più articolato", in quanto molte delle aziende leader operano oggi con modelli di business consolidati
, elevata generazione di cassa e posizioni competitive difficilmente replicabili.
"Sebbene sia i mercati che le tecnologie siano naturalmente soggetti a dinamiche cicliche e volatilità periodica
, il loro valore intrinseco alla fine prevale", afferma Pighini, che si dice convinto che il settore tecnologico potrà sovraperformare il mercato
nel suo complesso nel lungo periodo.Qualche idea per investire
Certamente, in questo contesto, la selezione assume un’importanza centrale
. La distinzione tra aziende in grado di trasformare l’innovazione in profitti sostenibili e realtà che faticano a dimostrare la solidità dei propri modelli diventa sempre più netta e sarà la discriminante per scegliere come investire.
Un settore chiave
è quello dei semiconduttori
, il cui peso nei portafoglio è aumentato con l'aumentare della sua importanza strategica. "Nel corso del tempo, abbiamo progressivamente aumentato la nostra esposizione verso società innovative di software basato sull'intelligenza artificiale e verso i leader critici nel settore dei semiconduttori", spiega l'esperto di Pictet AM, aggiungendo "parallelamente, abbiamo ridotto le posizioni in attività più tradizionali che non erano in grado di sostenere un livello di innovazione sufficiente a supportare una crescita interessante e un aumento dei margini".
"Tra le nostre prime dieci partecipazioni è presente Salesforce
, un'azienda che ha rivoluzionato il settore del software ed oggi è all'avanguardia nell'Agentic AI.
Il messaggio
che emerge guardando al 2026 è quindi di continuità
, ma anche di evoluzione
. La tecnologia resta un motore essenziale per la crescita globale, ma l’epoca delle valutazioni indiscriminate lascia spazio a una fase più selettiva
, in cui contano qualità, sostenibilità e capacità di attraversare l’intero ciclo di innovazione.