Tecnologia e mercati nel 2026: la view di Pictet su innovazioni e valutazioni

(Teleborsa) -, che dovrà dimostrare di saper, nell'ambito di "un contesto macroeconomico caratterizzato da crescita più selettiva, politiche monetarie meno accomodanti e maggiore sensibilità alle valutazioni". E' quanto emerge da una analisi di, gestore del fondo Pictet-Robotics diOggi, alcune tecnologie si stanno diffondendo più rapidamente che mai in tutti i settori industriali. Una di queste è la, che ha preso piede nel settore industriale, anche nell'ambito delle PMI, per ridurre i tempi di inattività, ottimizzare i processi e tagliare i costi.Un'altra innovazione rivoluzionaria è la, che potrebbe rivelarsi una delle scoperte più significative della nostra epoca, con un mercato potenziale (per autovetture, trasporto merci, logistica, trasporti pubblici, agricoltura e autocarri) di. I veicoli autonomi stanno attualmente crescendo a un ritmo superiore al 40% all'anno sia in Cina che negli Stati Uniti.L'ultima grande innovazione è, una rivoluzione radicale delle operazioni aziendali che investe dati e lavoro ed è paragonabile per impatto a come l'IA generativa ha trasformato il mercato consumer.Recentemente si è parlato molto della possibile esistenza di una, alimentata dalle straordinarie performance e dalle valutazioni elevatissime di alcune società, comee altre società coinvolte nello sviluppo dell'intelligenza Artificiale.Il- sottolinea l'esperto di Pictet - ", ma va letto in modo più articolato", in quanto molte delle aziende leader operano oggi con, elevata generazione di cassa e posizioni competitive difficilmente replicabili."Sebbene sia i mercati che le tecnologie siano naturalmente soggetti a, il loro valore intrinseco alla fine prevale", afferma Pighini, che si dice convinto che ilnel suo complesso nel lungo periodo.Certamente, in questo contesto, la. La distinzione tra aziende in grado di trasformare l’innovazione in profitti sostenibili e realtà che faticano a dimostrare la solidità dei propri modelli diventa sempre più netta e sarà la discriminante per scegliere come investire.Unè quello dei, il cui peso nei portafoglio è aumentato con l'aumentare della sua importanza strategica. "Nel corso del tempo, abbiamo progressivamente aumentato la nostra esposizione verso società innovative di software basato sull'intelligenza artificiale e verso i leader critici nel settore dei semiconduttori", spiega l'esperto di Pictet AM, aggiungendo "parallelamente, abbiamo ridotto le posizioni in attività più tradizionali che non erano in grado di sostenere un livello di innovazione sufficiente a supportare una crescita interessante e un aumento dei margini"."Tra le nostre prime dieci partecipazioni, un'azienda che ha rivoluzionato il settore del software ed oggi è all'avanguardia nell'Agentic AI.Ilche emerge guardando al 2026 è quindi di, ma anche di. La tecnologia resta un motore essenziale per la crescita globale, ma l’epoca delle valutazioni indiscriminate lascia spazio a una, in cui contano qualità, sostenibilità e capacità di attraversare l’intero ciclo di innovazione.