Milano
16:22
45.254
+0,69%
Nasdaq
16:22
25.308
+0,23%
Dow Jones
16:22
47.940
-0,26%
Londra
16:22
9.957
+0,26%
Francoforte
16:22
24.483
-0,03%
Venerdì 2 Gennaio 2026, ore 16.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: si concentrano le vendite su Salesforce
New York: si concentrano le vendite su Salesforce
Migliori e peggiori
,
In breve
02 gennaio 2026 - 16.10
Retrocede il
fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, con un ribasso del 2,26%.
Condividi
Leggi anche
New York: performance negativa per Salesforce
New York: scambi al rialzo per Salesforce
New York: amplia il rialzo Salesforce
New York: andamento rialzista per Salesforce
Titoli e Indici
Salesforce
-3,10%
Altre notizie
New York: balza in avanti Salesforce
New York: giornata depressa per Salesforce
New York: andamento negativo per Salesforce
A New York, forte ascesa per Salesforce
New York: scambi in positivo per Salesforce
New York: si concentrano le vendite su 3M
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto