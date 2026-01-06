Wall Street cautamente positiva in attesa dati lavoro

(Teleborsa) - Wall Street avvia le contrattazioni all'insegna della cautela dopo i nuovi record raggiuti dal Dow Jones ed in vista dei dati sul mercato del lavoro USA in uscita mercoledì e venerdì. Il Dow Jones
registra un rialzo dello 0,42%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale a 6.934 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+0,73%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,31%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori sanitario
(+1,88%), materiali
(+1,50%) e informatica
(+0,75%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia
(-1,11%) e telecomunicazioni
(-0,65%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Nvidia
(+1,81%), Merck
(+1,76%), IBM
(+1,62%) e United Health
(+1,57%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Chevron
, che prosegue le contrattazioni a -2,31%.
Pensosa Nike
, con un calo frazionale dell'1,16%.
Tentenna Apple
, con un modesto ribasso dello 0,88%.
Giornata fiacca per Travelers Company
, che segna un calo dello 0,84%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Western Digital
(+9,77%), Seagate Technology
(+8,94%), Microchip Technology
(+8,41%) e Micron Technology
(+7,23%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su AppLovin
, che ottiene -4,22%.
Calo deciso per Tesla Motors
, che segna un -2,87%.
Sotto pressione Shopify
, con un forte ribasso del 2,54%.
Soffre Alnylam Pharmaceuticals
, che evidenzia una perdita del 2,49%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati statunitensi: Martedì 06/01/2026
15:45 USA
: PMI composito (atteso 53 punti; preced. 54,2 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 52,9 punti; preced. 54,1 punti) Mercoledì 07/01/2026
14:15 USA
: Occupati ADP (preced. -32K unità)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (preced. 52,6 punti)
16:00 USA
: Ordini industria, mensile (preced. 0,2%).