Milano 16:37
45.876 +0,06%
Nasdaq 16:37
25.550 +0,59%
Dow Jones 16:37
49.115 +0,28%
Londra 16:37
10.137 +1,32%
Francoforte 16:37
24.879 +0,04%

Wall Street cautamente positiva in attesa dati lavoro

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Wall Street avvia le contrattazioni all'insegna della cautela dopo i nuovi record raggiuti dal Dow Jones ed in vista dei dati sul mercato del lavoro USA in uscita mercoledì e venerdì. Il Dow Jones registra un rialzo dello 0,42%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500 avanza in maniera frazionale a 6.934 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,73%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'S&P 100 (+0,31%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori sanitario (+1,88%), materiali (+1,50%) e informatica (+0,75%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-1,11%) e telecomunicazioni (-0,65%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Nvidia (+1,81%), Merck (+1,76%), IBM (+1,62%) e United Health (+1,57%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Chevron, che prosegue le contrattazioni a -2,31%.

Pensosa Nike, con un calo frazionale dell'1,16%.

Tentenna Apple, con un modesto ribasso dello 0,88%.

Giornata fiacca per Travelers Company, che segna un calo dello 0,84%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Western Digital (+9,77%), Seagate Technology (+8,94%), Microchip Technology (+8,41%) e Micron Technology (+7,23%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su AppLovin, che ottiene -4,22%.

Calo deciso per Tesla Motors, che segna un -2,87%.

Sotto pressione Shopify, con un forte ribasso del 2,54%.

Soffre Alnylam Pharmaceuticals, che evidenzia una perdita del 2,49%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:

Martedì 06/01/2026
15:45 USA: PMI composito (atteso 53 punti; preced. 54,2 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 52,9 punti; preced. 54,1 punti)

Mercoledì 07/01/2026
14:15 USA: Occupati ADP (preced. -32K unità)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (preced. 52,6 punti)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (preced. 0,2%).
