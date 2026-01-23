Milano 14:11
Francoforte: andamento negativo per Zalando

(Teleborsa) - Retrocede la società che vende calzature e moda online, con un ribasso del 2,32%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Zalando rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 24,77 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 24,12. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 23,83.

