Francoforte: scambi in positivo per Zalando

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che vende calzature e moda online
, in guadagno del 2,29% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Zalando
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Zalando
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21,55 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22,12. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)