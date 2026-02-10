Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:35
25.277 +0,03%
Dow Jones 18:35
50.371 +0,47%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Francoforte: scambi in positivo per Zalando

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Zalando
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che vende calzature e moda online, in guadagno del 2,29% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Zalando rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Zalando mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21,55 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22,12. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```